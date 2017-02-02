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А.Сытник выступил против привлечения иностранцев в состав антикоррупционного суда

А.Сытник выступил против привлечения иностранцев в состав антикоррупционного суда

Киев • УНН

 • 9601 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник считает, что нельзя привлекать иностранцев как судей в антикоррупционный суд. Об этом он сказал в интервью "Голосу Украины", передает УНН.

"Была еще дискуссия - можно ли пригласить иностранцев как судей - конечно, этого делать нельзя. Потому что это элемент нашего суверенитета, судьи должны быть гражданами Украины", - убежден А.Сытник.

Также директор Бюро считает сомнительными предложения по привлечению экспертов в коллегию судей с правом совещательного органа.

В то же время А.Сытник не видит ничего крамольного в том, что в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должности судей антикоррупционного суда будут привлекаться иностранные эксперты, как это было при избрании директора НАБУ и руководителя САП.

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