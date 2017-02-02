А.Сытник выступил против привлечения иностранцев в состав антикоррупционного суда

"Была еще дискуссия - можно ли пригласить иностранцев как судей - конечно, этого делать нельзя. Потому что это элемент нашего суверенитета, судьи должны быть гражданами Украины", - убежден А.Сытник.

Также директор Бюро считает сомнительными предложения по привлечению экспертов в коллегию судей с правом совещательного органа.

В то же время А.Сытник не видит ничего крамольного в том, что в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должности судей антикоррупционного суда будут привлекаться иностранные эксперты, как это было при избрании директора НАБУ и руководителя САП.