А.Сытник выступил против привлечения иностранцев в состав антикоррупционного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник считает, что нельзя привлекать иностранцев как судей в антикоррупционный суд. Об этом он сказал в интервью "Голосу Украины", передает УНН.
"Была еще дискуссия - можно ли пригласить иностранцев как судей - конечно, этого делать нельзя. Потому что это элемент нашего суверенитета, судьи должны быть гражданами Украины", - убежден А.Сытник.
Также директор Бюро считает сомнительными предложения по привлечению экспертов в коллегию судей с правом совещательного органа.
В то же время А.Сытник не видит ничего крамольного в том, что в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должности судей антикоррупционного суда будут привлекаться иностранные эксперты, как это было при избрании директора НАБУ и руководителя САП.