А.Ситник виступив проти залучення іноземців до складу антикорупційного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник вважає, що не можна залучати іноземців як суддів до антикорупційного суду. Про це він сказав в інтерв’ю “Голосу України”, передає УНН.
“Була ще дискусія — чи можна запросити іноземців як суддів — звісно, такого робити не можна. Бо це елемент нашого суверенітету, судді повинні бути громадянами України”, — переконаний А.Ситник.
Також директор Бюро вважає сумнівними пропозиції стосовно залучення експертів до колегії суддів з правом дорадчого органу.
У той же час А.Ситник не бачить нічого крамольного у тому, що до конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади суддів антикорупційного суду залучатимуться іноземні експерти, як це було при обранні директора НАБУ та керівника САП.