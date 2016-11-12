А.Сытник: в НАБУ работает 550 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро на сегодня работает 550 человек. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время встречи с представителями III Всеукраинской школы будущего парламентария, передает УНН со ссылкой на сообщение Бюро в Twitter.
"На сегодняшний день в НАБУ работает 550 человек", - отметил А.Сытник.
Напомним, в НАБУ заявили, что подходы к определению размеров премий, надбавок и стимулирующих выплат государственным служащим требуют нормативного уточнения и обратились к Нацдержслужбе с предложением в кратчайшие сроки разработать проекты нормативно-правовых актов, которые бы урегулировали этот вопрос.