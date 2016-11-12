А.Ситник: у НАБУ працює 550 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Національному антикорупційному бюро на сьогодні працює 550 осіб. Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час зустрічі з представниками III Всеукраїнської школи майбутнього парламентаря, передає УНН з посиланням на повідомлення Бюро у Twitter.
"На сьогодні у НАБУ працює 550 осіб", - зазначив А.Ситник.
Нагадаємо, у НАБУ заявили, що підходи до визначення розмірів премій, надбавок і стимулюючих виплат державним службовцям потребують нормативного уточнення і звернулися до Нацдержслужби з пропозицією у найкоротші строки розробити проекти нормативно-правових актів, які б врегулювали це питання.