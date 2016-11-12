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15 марта, 19:03 • 109211 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149750 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127156 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120433 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106930 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102474 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97103 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127141 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128772 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127454 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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А.Сытник назвал сумму убытков по производствам детективов НАБУ

А.Сытник назвал сумму убытков по производствам детективов НАБУ

Киев • УНН

 • 8971 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сумма ущерба по производствам, расследуемым детективами Национального антикоррупционного бюро, составляет около семи десятков миллиардов. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время встречи с представителями III Всеукраинской школы будущего парламентария, передает УНН со ссылкой на сообщение Бюро в Twitter.

"Сумма убытков по производствах, расследуемых детективами НАБУ, составляет около 71 млрд", - сказал А.Сытник.

Напомним, А.Сытник отметил важность создания антикоррупционного суда в Украине.

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