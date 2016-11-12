А.Сытник назвал сумму убытков по производствам детективов НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сумма ущерба по производствам, расследуемым детективами Национального антикоррупционного бюро, составляет около семи десятков миллиардов. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время встречи с представителями III Всеукраинской школы будущего парламентария, передает УНН со ссылкой на сообщение Бюро в Twitter.
"Сумма убытков по производствах, расследуемых детективами НАБУ, составляет около 71 млрд", - сказал А.Сытник.
Напомним, А.Сытник отметил важность создания антикоррупционного суда в Украине.