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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 17172 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 33719 перегляди

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17:00 • 63201 перегляди

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2 квітня, 10:44 • 197938 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 196733 перегляди

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А.Ситник назвав суму збитків за провадженнями детективів НАБУ

А.Ситник назвав суму збитків за провадженнями детективів НАБУ

Київ • УНН

 • 8972 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Сума збитків за провадженнями, що розслідуються детективами Національного антикорупційного бюро, становить близько семи десятків мільярдів. Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час зустрічі з представниками III Всеукраїнської школи майбутнього парламентаря, передає УНН з посиланням на повідомлення Бюро у Twitter.

"Сума збитків по провадженнях, що розслідуються детективами НАБУ, становить близько 71 млрд", - сказав А.Ситник.

Нагадаємо, А.Ситник наголосив на важливості створення антикорупційного суду в Україні.

Українські Національні Новини

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