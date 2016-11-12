А.Ситник назвав суму збитків за провадженнями детективів НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Сума збитків за провадженнями, що розслідуються детективами Національного антикорупційного бюро, становить близько семи десятків мільярдів. Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час зустрічі з представниками III Всеукраїнської школи майбутнього парламентаря, передає УНН з посиланням на повідомлення Бюро у Twitter.
"Сума збитків по провадженнях, що розслідуються детективами НАБУ, становить близько 71 млрд", - сказав А.Ситник.
Нагадаємо, А.Ситник наголосив на важливості створення антикорупційного суду в Україні.