А.Парубий открыл вечернее заседание ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл вечернее заседание парламента, передает корреспондент УНН.
В сессионном зале зарегистрировалось 349 народных депутатов.
Народные избранники сразу после начала заседания начали рассмотрение законопроекта о банковской деятельности.
Как сообщал УНН, парламентский Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности поддержал президентский проект Закона о возмещении физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблением в сфере банковских и других финансовых услуг (регистрационный номер 5390).
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг. Законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.
Отмечается, законопроект разработан с целью обеспечения защиты прав физических лиц, которые были обмануты посредством банков, решения вопроса о возмещении им средств, а также для и предотвращения таких злоупотреблений в будущем.
В пояснительной записке сообщается, что принятие законопроекта будет способствовать защите прав физических лиц, которые были обмануты посредством банков, в том числе физических лиц - клиентов ПАО "БАНК "Михайловский", путем предоставления им предусмотренных Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" гарантий вкладов и создаст предпосылки для предотвращения таких случаев в будущем.