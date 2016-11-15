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А.Парубій відкрив вечірнє засідання ВР

А.Парубій відкрив вечірнє засідання ВР

Київ • УНН

 • 6318 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив вечірнє засідання парламенту, передає кореспондент УНН.

У сесійній залі зареєструвалось 349 народних депутатів.

Народні обранці одразу після початку засідання розпочали розгляд законопроекту щодо банківської діяльності.

Як повідомляв УНН, парламентський Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності підтримав президентських проект Закону щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживанням у сфері банківських та інших фінансових послуг (реєстраційний номер 5390).

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко вніс у Верховну Раду законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг. Законопроект опубліковано на сайті Верховної Ради.

Зазначається, законопроект розроблено з метою забезпечення захисту прав фізичних осіб, які були ошукані за посередництвом банків, вирішення питання щодо відшкодування їм коштів, а також для та запобігання таким зловживанням у майбутньому.

У пояснювальній записці повідомляється, що прийняття законопроекту сприятиме захисту прав фізичних осіб, які були ошукані за посередництвом банків, у тому числі фізичних осіб – клієнтів ПАТ "БАНК "МИХАЙЛІВСЬКИЙ", шляхом надання їм передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" гарантій вкладів та створить передумови для унеможливлення таких випадків у майбутньому.

Українські Національні Новини

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