А.Парубій відкрив вечірнє засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив вечірнє засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
У сесійній залі зареєструвалось 349 народних депутатів.
Народні обранці одразу після початку засідання розпочали розгляд законопроекту щодо банківської діяльності.
Як повідомляв УНН, парламентський Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності підтримав президентських проект Закону щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживанням у сфері банківських та інших фінансових послуг (реєстраційний номер 5390).
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко вніс у Верховну Раду законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг. Законопроект опубліковано на сайті Верховної Ради.
Зазначається, законопроект розроблено з метою забезпечення захисту прав фізичних осіб, які були ошукані за посередництвом банків, вирішення питання щодо відшкодування їм коштів, а також для та запобігання таким зловживанням у майбутньому.
У пояснювальній записці повідомляється, що прийняття законопроекту сприятиме захисту прав фізичних осіб, які були ошукані за посередництвом банків, у тому числі фізичних осіб – клієнтів ПАТ "БАНК "МИХАЙЛІВСЬКИЙ", шляхом надання їм передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" гарантій вкладів та створить передумови для унеможливлення таких випадків у майбутньому.