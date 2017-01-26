А.Парубий стал последним свидетелем, которого ГПУ допросила по делу о госизмене В.Януковича - Ю.Луценко

"По состоянию на вчера по делу о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины по Януковичу был допрошен последний свидетель. Им оказался председатель Верховной Рады Парубий", - сказал Генпрокурор.

Он рассказал, что осталось несколько формальный следственных действий и прокуратура предоставит материалы производства на ознакомление защите В.Януковича.

"Как бы они не сопротивлялись, были огромные маневры, суд разрешил нам заочное осуждение, которое начнется, если мы передадим в ближайшие дни дело на ознакомление, 18 томов дела, не более 20 дней ознакомления, и с марта на экранах всей страны - открытый, объективный, беспристрастный, но справедливый суд над человеком, которого мы подозреваем в совершении государственной измены путем подписания письма, которое позволило Путину ввести войска в Крым, а затем и на Донбасс. И соответственно действия по уничтожению территориальной целостности и суверенитета Украины", - отметил он.

По мнению Ю.Луценко, это поставит точку в истории диктатуры и даст возможность конфисковать "все богатства, которые находятся в Украине и арестованы за рубежом".

Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК.

Как сообщал УНН, суд разрешил заочное следствие по делу В.Януковича.