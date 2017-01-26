А.Парубій став останнім свідком, якого ГПУ допитала у справі про держзраду В.Януковича – Ю.Луценко

“Станом на вчора у справі про державну зраду та зазіхання на територіальну цілісність України по Януковичу був допитаний останній свідок. Ним виявився голова Верховної Ради Парубій”, — сказав Генпрокурор.

Він розповів, що залишилося декілька формальний слідчих дій і прокуратура надасть матеріали провадження на ознайомлення захисту В.Януковича.

“Як би вони не пручалися, були величезні маневри, суд дозволив нам заочне осудження, яке почнеться, якщо ми передаємо у ближчі дні справу на ознайомлення, 18 томів справи, не більше 20 днів ознайомлення, і з березня на екранах всієї країни — відкритий, об’єктивний, неупереджений, але справедливий суд над людиною, яку ми підозрюємо у скоєнні державної зради шляхом підписання листа, що дозволило Путіну ввести війська у Крим, а потім у Донбас. І відповідно дії зі знищення територіальної цілісності і суверенітету України”, — зазначив він.

На думку Ю.Луценка, це поставить крапку над історією диктатури і дасть можливість конфіскувати “усі багатства, які знаходяться в Україні і заарештовані за кордоном”.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.

Як повідомляв УНН, суд дозволив заочне слідство у справі В.Януковича.