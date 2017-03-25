А.Меркель: ни одна из стран ЕС не последует Великобритании

"У отдельных государств ЕС, конечно же, разные представления о том, как нам строить общее будущее, но в целом путь ясен: необходимо укреплять сотрудничество в военной политике, в вопросе защиты границ, борьбы с исламистским терроризмом и во всем, что укрепит нашу экономику и гарантирует рабочие места нашим детям и внукам ", - заявила А.Меркель.

Напомним, что 29 марта правительство Великобритании подаст официальное заявление о выходе из состава Евросоюза.