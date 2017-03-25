А.Меркель: жодна з країн ЄС не буде наслідувати Велику Британію

“У окремих держав ЄС, звичайно ж, різні уявлення про те, як нам будувати спільне майбутнє, але в цілому шлях ясний: необхідно зміцнювати співробітництво у військовій політиці, в питанні захисту кордонів, боротьби з ісламістським тероризмом і у всьому, що зміцнить нашу економіку і гарантує робочі місця нашим дітям і онукам”, — заявила А.Меркель.

Нагадаємо, що за очікуваннями 29 березня уряд Великої Британії подасть офіційну заяву про вихід зі складу Євросоюзу.