А.Хуг: при содействии СММ ОБСЕ ремонтники восстановили электроснабжение для 22 тыс. жителей Авдеевки

"Есть положительные уроки, которые мы вынесли. При содействии СММ с общим центром по контролю и координации они остановили боевые действия вблизи станции на достаточно длительный период времени, чтобы позволить ремонтным бригадам начать восстановительные работы. Эти бригады в присутствии наших наблюдателей восстановили электроснабжение для около 22 тысяч жителей в Авдеевке. Восстановление электроснабжения на ДФС также обеспечило питьевую воду почти для 400 000 человек с обеих сторон линии соприкосновения. Это демонстрирует что режим прекращения огня о котором договорились два года назад, можно контролировать. И этот процесс не является мертвой точной. И есть надежда что стороны с определенной помощью могут остановить насилие", - сообщил он.

Как сообщал УНН, боевики обстреляли старую часть Авдеевки сегодня около 14.40. Осколочные ранения получили двое мужчин.