А.Хуг: за сприяння СММ ОБСЄ ремонтники відновили електропостачання для 22 тис. жителів Авдіївки

"Є позитивні уроки, які ми винесли. За сприяння СММ зі спільним центром з контролю та координації вони зупинили бойові дії поблизу станції на достатньо тривалий період часу, щоб дозволити ремонтним бригадам розпочати відновлювальні роботи. Ці бригади в присутності наших спостерігачів відновили електропостачання для близько 22 тисяч жителів в Авдіївці. Відновлення електропостачання на ДФС також забезпечили питну воду для майже 400 тисяч осіб по обидва боки лінії зіткнення. Це демонструє що режим припинення вогню до якого домовилися два роки тому, можна контролювати. І цей процес не є мертвою точною. І є надія що сторони з певною допомогою можуть зупинити насильство", - повідомив він.

Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли стару частину Авдіївки сьогодні близько 14.40. Внаслідок осколкові поранення отримало двоє чоловіків.