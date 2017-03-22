А.Федецкий: на тренировках акцент на контроле мяча

"Конечно, больше на контроле мяча, ведь мы прекрасно понимаем, против какой команды нам предстоит действовать. Там, пожалуй, одна из лучших центральных осей всех сборных, так что нужно будет уделить максимум внимания Ракитичу и Модричу. Так же много у нас теоретических занятий, так что подготовка идет полным ходом", - сказал А.Федецкий, отвечая на вопрос, на чем тренеры делают акцент при подготовке и тренировках.

Кроме того, он отметил, что сила национальной команды в единстве.

"Мы также команда - не подарок. Все понимают силу сборной Хорватии, ведь команда находится на хороших ролях в Европе. Но, чтобы иметь хорошие шансы на выход на чемпионат мира, нам нужно ни в коем случае не проигрывать. Надо получать, как минимум, ничейный результат. Конечно, мы имеем определенные домашние заготовки и свое видение игры против сборной Хорватии. Поэтому мы спокойно готовимся. Самым главным, думаю, будет психологический настрой ребят на матч. Каковы бы ни были игроки у соперников, если мы покажем, что являемся командой и готовы биться на поле друг за друга, то нам удастся добиться положительного результата.

Напомним, сборная Украины отправилась в Загреб на матч против Хорватии.