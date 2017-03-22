А.Федецький: на тренуваннях акцент на контролі м’яча

"Звичайно, більше на контролі м’яча, адже ми прекрасно розуміємо, проти якої команди нам належить діяти. Там, мабуть, одна з найкращих центральних осей серед усіх збірних, так що потрібно буде приділити максимум уваги Ракітічу та Модрічу. Так само багато у нас теоретичних занять, так що підготовка йде повним ходом", - сказав А.Феденький, відповідаючи на запитання, на чому тренери роблять акцент під час підготовки та тренувань.

Крім того він відзначив, що сила національної команди в єдності.

"Ми також команда – не подарунок. Усі розуміють силу збірної Хорватії, адже команда перебуває на хороших ролях в Європі. Але, щоби мати хороші шанси на вихід на чемпіонат світу, нам потрібно ні в якому разі не програвати. Треба здобувати, як мінімум, нічийний результат. Звичайно, ми маємо певні домашні заготовки та своє бачення гри проти збірної Хорватії. Тому ми спокійно готуємося. Найголовнішим, вважаю, буде психологічне налаштування хлопців на матч. Які б не були гравці у суперників, якщо ми покажемо, що є командою і готові битися на полі один за одного, то нам вдасться здобути позитивний результат.

Нагадаємо, збірна України вирушила до Загреба на матч проти Хорватії.