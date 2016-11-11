А.Аваков внесет на рассмотрение правительства законопроект об увеличении штрафов за парковку на местах для инвалидов

"На ближайшем заседании правительства я внесу этот законопроект. После этого направим его в Верховную Раду ... Я считаю, что у нас есть перспектива этот закон принять еще до конца этого года", - сказал министр внутренних дел А.Аваков.

В свою очередь Уполномоченный Президента Украины по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич рассказал, что законопроектом предлагается предоставление права на бесплатную остановку, стоянку, парковку лицам с инвалидностью, которые управляют или перевозят людей с инвалидностью.

Документом предусмотрено право на выделение мест парковки лицам с инвалидностью возле жилых домов, а также устанавливается, если на специально оборудованных площадках нет определенного места парковки для людей с инвалидностью, то местом считается для парковки то, которое выбрал сам инвалид.

По его словам, также органы Нацполиции наделяются полномочиями по рассмотрению дел о нарушении правил парковки и соответственно штрафования нарушителей. Разрешается задержания автомобиля путем блокировки и эвакуации, если есть такое нарушение.

"Вводится штраф 1020 грн за необустройство мест предназначенных для парковки автомобилей, которыми управляют лица с инвалидностью или на которых перевозят людей с инвалидностью. Первый раз (штраф накладывается - ред.) 1020 грн, а если повторное нарушение 2040 грн ... Поскольку это вводится по отношению до юридических лиц, я буду просить народных депутатов возможно повысить штраф для юридических лиц ", - сказал он.

В. Сушкевич также рассказал, что законопроектом предусматривается увеличение штрафа вдвое за неправомерную остановку, стоянку и парковку на местах, предназначенных для людей с инвалидностью - 1200 грн.