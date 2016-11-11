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А.Аваков внесет на рассмотрение правительства законопроект об увеличении штрафов за парковку на местах для инвалидов

А.Аваков внесет на рассмотрение правительства законопроект об увеличении штрафов за парковку на местах для инвалидов

Киев • УНН

 • 9844 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вместе с руководителями общественных объединений инвалидов представили законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью", который он планирует внести на ближайшее заседание правительства, передает корреспондент УНН.

"На ближайшем заседании правительства я внесу этот законопроект. После этого направим его в Верховную Раду ... Я считаю, что у нас есть перспектива этот закон принять еще до конца этого года", - сказал министр внутренних дел А.Аваков.

В свою очередь Уполномоченный Президента Украины по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич рассказал, что законопроектом предлагается предоставление права на бесплатную остановку, стоянку, парковку лицам с инвалидностью, которые управляют или перевозят людей с инвалидностью.

Документом предусмотрено право на выделение мест парковки лицам с инвалидностью возле жилых домов, а также устанавливается, если на специально оборудованных площадках нет определенного места парковки для людей с инвалидностью, то местом считается для парковки то, которое выбрал сам инвалид.

По его словам, также органы Нацполиции наделяются полномочиями по рассмотрению дел о нарушении правил парковки и соответственно штрафования нарушителей. Разрешается задержания автомобиля путем блокировки и эвакуации, если есть такое нарушение.

"Вводится штраф 1020 грн за необустройство мест предназначенных для парковки автомобилей, которыми управляют лица с инвалидностью или на которых перевозят людей с инвалидностью. Первый раз (штраф накладывается - ред.) 1020 грн, а если повторное нарушение 2040 грн ... Поскольку это вводится по отношению до юридических лиц, я буду просить народных депутатов возможно повысить штраф для юридических лиц ", - сказал он.

В. Сушкевич также рассказал, что законопроектом предусматривается увеличение штрафа вдвое за неправомерную остановку, стоянку и парковку на местах, предназначенных для людей с инвалидностью - 1200 грн.

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