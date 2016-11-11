А.Аваков внесе на розгляд уряду законопроект про збільшення штрафів за паркування на місцях для інвалідів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков разом із керівниками громадських об’єднань людей з інвалідністю представили законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю", який він планує внести на найближче засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"На найближчому засіданні уряду я внесу цей законопроект. Після цього направимо його до Верховної Ради… Я вважаю, що маємо перспективу цей закон прийняти ще до кінця цього року", - сказав міністр внутрішніх справ А.Аваков.
У свою чергу Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич розповів, що законопроектом пропонується надання права на безплатну зупинку, стоянку, паркування особам з інвалідністю, які керують або перевозять людей з інвалідністю.
Документом передбачено право на виділення місць паркування особам з інвалідністю біля житлових будинків, а також встановлюється, якщо на спеціально обладнаних майданчиках немає визначеного місця паркування для людей з інвалідністю, то місцем вважається для паркування те, яке обрав сам інвалід.
За його словами, також органи Нацполіції наділяються повноваженнями щодо розгляду справ про порушення правил паркування і відповідно штрафування порушників. Дозволяється затримання автомобіля шляхом блокування та евакуації, якщо є таке порушення.
"Запроваджується штраф 1020 грн за необлаштування місць призначених для паркування автомобілів, якими керують особи з інвалідністю або на яких перевозять людей з інвалідністю. Перший раз (штраф накладається – ред.) 1020 грн, а якщо повторне порушення 2040 грн… Оскільки це запроваджується відносно до юридичних осіб, я буду просити народних депутатів можливо підвищити штраф для юридичних осіб", - сказав він.
В.Сушкевич також розповів, що законопроектом передбачається збільшення штрафу удвічі за неправомірну зупинку, стоянку та паркування на місцях, призначених для людей з інвалідністю – 1200 грн.