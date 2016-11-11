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А.Аваков внесе на розгляд уряду законопроект про збільшення штрафів за паркування на місцях для інвалідів

А.Аваков внесе на розгляд уряду законопроект про збільшення штрафів за паркування на місцях для інвалідів

Київ • УНН

 • 9854 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков разом із керівниками громадських об’єднань людей з інвалідністю представили законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю", який він планує внести на найближче засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"На найближчому засіданні уряду я внесу цей законопроект. Після цього направимо його до Верховної Ради… Я вважаю, що маємо перспективу цей закон прийняти ще до кінця цього року", - сказав міністр внутрішніх справ А.Аваков.

У свою чергу Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич розповів, що законопроектом пропонується надання права на безплатну зупинку, стоянку, паркування особам з інвалідністю, які керують або перевозять людей з інвалідністю.

Документом передбачено право на виділення місць паркування особам з інвалідністю біля житлових будинків, а також встановлюється, якщо на спеціально обладнаних майданчиках немає визначеного місця паркування для людей з інвалідністю, то місцем вважається для паркування те, яке обрав сам інвалід.

За його словами, також органи Нацполіції наділяються повноваженнями щодо розгляду справ про порушення правил паркування і відповідно штрафування порушників. Дозволяється затримання автомобіля шляхом блокування та евакуації, якщо є таке порушення.

"Запроваджується штраф 1020 грн за необлаштування місць призначених для паркування автомобілів, якими керують особи з інвалідністю або на яких перевозять людей з інвалідністю. Перший раз (штраф накладається – ред.) 1020 грн, а якщо повторне порушення 2040 грн… Оскільки це запроваджується відносно до юридичних осіб, я буду просити народних депутатів можливо підвищити штраф для юридичних осіб", - сказав він.

В.Сушкевич також розповів, що законопроектом передбачається збільшення штрафу удвічі за неправомірну зупинку, стоянку та паркування на місцях, призначених для людей з інвалідністю – 1200 грн.

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