88 ракет и 63 ударных бпла выпустили по Украине россияне в пятницу - Генштаб

88 ракет и 63 ударных бпла выпустили по Украине россияне в пятницу. Такие цифры назвали в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Сегодня противник совершил самую масштабную за последнее время атаку - во время комбинированного удара оккупанты запустили 63 БПЛА и 88 ракет различного типа. Вследствие этого в ряде регионов возникли проблемы с энергоснабжением, враг целенаправленно бил по энергетическим объектам нашей страны. К сожалению, очень много раненых и погибших среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд частных и многоэтажных домов, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Работы по устранению последствий террористической атаки продолжаются. - рассказали в Генштабе ВСУ.

Детали

В Генштабе также уточнили, что в целом противнику удалось нанести 87 ракетных и 110 авиационных ударов. А также осуществить 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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В Генштабе ВСУ таокж рассказали и о текущей ситуации на фронте. В течение дня состоялось 57 боевых столкновений. Россияне атаковали на 6 направлениях.

На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны возле Синьковки, Табаевки и Берестового Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отбили 5 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области и Спирного Донецкой области. Здесь враг, при поддержке авиации также безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении украинские защитники дважды дали отпор россиянам у Клищевки.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили почти 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичев, Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

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На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, более 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении россияне штурмовали под прикрытием авиации 7 раз. Враг пытался вытеснить наших защитников с занимаемых позиций у Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

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Дополнительно

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по позициям россиян.

А подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава оккупантов, уничтожили одну ПВО противника, и попали еще по 4 важным объектам противника.