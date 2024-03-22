ССО на Херсонщине обнаружили и уничтожили базу российской аэроразведки

На Херсонщине бойцы 73-го морского центра ССО обнаружили и уничтожили аппаратуру и место дислокации аэроразведчиков противника. Как это произошло показали в пресс-службе ССО, передает УНН.

Для уничтожения личного состава и аппаратуры противника были задействованы операторы FPV дронов и расчет 122-мм гаубицы Д-30, которые хирургически точно уничтожили все цели. - говорится в заметке под видео.

Детали

Отмечается, что в результате этой операции россияне потеряли станцию РЭБ, антенну Alientech и склад БК, который находился в здании с аэроразведчиками противника.

Ориентировочные потери россиян около 5 человек.

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