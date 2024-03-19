На Запорожском направлении воины ССО сожгли 10 единиц тяжелой и автотехники врага

Подразделение Сил Специальных Операций уничтожило 10 единиц тяжелой и автотехники врага на Запорожском направлении. Об этом говорится в сообщении ССО в Telegram, пишет УНН.

Одно из подразделений ССО эффективно отработало на Запорожском направлении. Операторы нанесли ряд огневых поражений FPV-дронами по вражеским целям, - говорится в сообщении.

Детали

Следовательно, повреждены и уничтожены: САУ 2С7 "Пион", САУ 2С1 "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, БТР и пять единиц автомобильной техники.

Напомним

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 840 человек личного состава.