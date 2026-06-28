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30 июня состоится Полнолуние в Козероге: астролог рассказала, на что стоит обратить внимание

Киев • УНН

 • 416 просмотра

30 июня в 02:59 по Киеву состоится Полнолуние в Козероге, что символизирует завершение этапа. Астролог Ксения Базиленко советует сосредоточиться на ответственности и новых целях.

30 июня состоится Полнолуние в Козероге: астролог рассказала, на что стоит обратить внимание

В ночь на 30 июня в 02:59 по киевскому времени произойдет Полнолуние в знаке Козерога, которое символизирует завершение важного жизненного этапа, подведение итогов и переосмысление приоритетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на комментарий астролога Ксении Базиленко.

Детали

По словам Базиленко, Полнолуние поможет сдержать чрезмерные эмоции, мыслить более трезво и сосредоточиться на ответственности, дисциплине и практических решениях. Этот период она называет благоприятным для завершения важных дел, отказа от того, что потеряло актуальность, и определения новых целей.

Этот период может открыть новый цикл амбиций, лидерства, творчества и масштабных решений. Он может быть благоприятным для запуска новых проектов, публичной активности, развития личного бренда и появления новых лидеров в политике, культуре, образовании и общественной жизни

– отметила астролог.

В то же время она предупредила, что в ближайшие недели могут проявиться и напряженные астрологические тенденции.

В ближайшие недели Юпитер начнет формировать напряженные аспекты, которые могут влиять на международную политику, экономику и дипломатические процессы

– добавила Ксения Базиленко.

Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю28.06.26, 12:24 • 24958 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоГороскоп