200 000 удаленных твитов кремлевских троллей - список от NBC News

Как отмечает сайт американского телевизионного канала новостей, Twitter не позволяет легко отслеживать усилия российской пропаганды - эта база данных может помочь.

"Не стоит сомневаться в том, что Россия считает свои прошлые усилия успешными и видит среднесрочные выборы США 2018 как потенциальную цель для операций влияния из России", - заявил директор комитета национальной разведки Дан Коатс в среду во вторник.

NBC News уже использовала ресурсы, чтобы выяснить, как российские учетные записи освещают повседневные американцы и привлекают сотни миллионов подписчиков, эксплуатируя террористические атаки, политические дебаты и другие новости, расистскую теорию, распространяя дезинформацию и усиливая свою пропаганду.

Напомним также, Twitter обнаружил 3814 аккаунтов, связанных с Кремлем, которые во время выборов в США распространяли манипулятивную информацию.

Russian trolls and bots are still exploiting the social media platform to interfere with elections, including the 2018 midterms. To help shine a light on this persistent threat to democracy, @NBCNews is open sourcing its data. https://t.co/PCcjzvm4xb

— NBC News (@NBCNews) 14 лютого 2018 р.