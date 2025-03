200 тисяч видалених твітів кремлівських тролей – список від NBC News

Як зазначає сайт американського телевізійного каналу новин, Twitter не дозволяє легко відслідковувати зусилля російської пропаганди — ця база даних може допомогти.

“Не варто сумніватися в тому, що Росія вважає свої минулі зусилля успішними і бачить середньострокові вибори США 2018 року як потенційну мету для операцій впливу з Росії”, — заявив директор комітету національної розвідки Дан Коатс у середу у вівторок.

NBC News вже використовувала ресурси, щоб з’ясувати, як російські облікові записи висвітлюють повсякденні американці та привертають сотні мільйонів підписників, експлуатуючи терористичні атаки, політичні дебати та інші новини, расистську теорію, заповнюючи дезінформацію та посилюючи свою пропаганду.

Нагадаємо також, Twitter виявив 3814 акаунтів, пов’язаних з Кремлем, які під час виборів в США поширювали маніпулятивну інформацію.

Russian trolls and bots are still exploiting the social media platform to interfere with elections, including the 2018 midterms. To help shine a light on this persistent threat to democracy, @NBCNews is open sourcing its data. https://t.co/PCcjzvm4xb

— NBC News (@NBCNews) 14 лютого 2018 р.