200 боевых столкновений на фронте за сутки, РФ применила более 6400 дронов-камикадзе

С начала суток на фронте зафиксировано 200 боевых столкновений. Российские войска нанесли один ракетный и 55 авиационных ударов, сбросили 171 управляемую авиабомбу, применили более 6400 дронов-камикадзе и почти 2 тысячи раз обстреляли позиции Сил обороны и населенные пункты. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Наиболее интенсивные бои продолжались на Гуляйпольском (24 атаки), Славянском (19), Константиновском (18), Покровском (17) и Лиманском (12) направлениях. На ряде участков фронта боевые действия по состоянию на вечер еще продолжались.

На Покровском направлении украинские военные, по предварительным данным, ликвидировали 31 оккупанта, еще девять ранили. Также уничтожено шесть единиц техники, 22 укрытия противника и 250 беспилотников различных типов.

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