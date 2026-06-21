10-й КиевПрайд Марш состоялся в центре столицы - противники собрались без столкновений
Киев • УНН
21 июня в Киеве прошел 10-й КиевПрайд Марш под лозунгом "Наши семьи - часть Украины". Противники марша собрались возле поста правоохранителей, но столкновений не было, марш приостановили из-за работы ПВО.
В воскресенье, 21 июня, в центре Киева прошел 10-й КиевПрайд Марш. Представители ЛГБТ-сообщества вышли под лозунгом "Наши семьи - часть Украины". Параллельно с этим собрались противники марша, которые заявили, что вышли "в поддержку украинской семьи и против деградации". Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.
Детали
На данном мероприятии присутствовали послы Франции и Канады в Украине Гаэль Весьер и Наталка Цмоць. Как сообщает корреспондент, противники марша собрались возле одного из постов правоохранителей, но до стычек дело не дошло.
Фото: Андрей Ходьков
После взрывов, связанных с работой ПВО в столице, марш был приостановлен. Параллельно в сети появились фото и видео марша.
Участники акции против Марша равенства скандировали лозунги: "Одна единая соборная Украина", "Традиция, семья, порядок" и "путин тоже ЛГБТ, он гордится вами".
Контекст
Ранее УНН сообщал, что на время КиевПрайд Марша было предусмотрено временное ограничение движения автотранспорта в центральной части города и изменения маршрутов общественного транспорта.
Городские власти призвали всех участников и участниц публичных мероприятий, а также граждан, которые могут иметь разные взгляды относительно их проведения, соблюдать требования законодательства, уважать права и свободы других людей и воздерживаться от любых проявлений агрессии или провокаций.
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