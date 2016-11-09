Зустріч контактної групи щодо Донбасу пройде сьогодні у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Чергове засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі сьогодні відбудеться у Мінську. Про це за результатами попередньої зустрічі повідомив спецпредставник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдік, передає УНН.
"Наступна зустріч в такому форматі відбудеться 9 листопада", - зазначив М.Сайдік.
Нагадаємо, 9 листопада координатор ОБСЄ у Мінську прозвітує про відвідання тюрем на окупованих територіях Донбасу.