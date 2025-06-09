ЗСУ: ліквідовано майже тисячу окупантів, 4 танки та десятки артсистем за добу

$41.470.00
47.380.00
ukenru
Як захистити волосся влітку: поради трихолога
Ексклюзив
05:45 • 4948 перегляди

Як захистити волосся влітку: поради трихолога

8 червня, 14:44 • 27890 перегляди

США передали 20 тис. "протишахедних" ракет, призначених Україні, на Близький Схід - Зеленський

7 червня, 15:01 • 90411 перегляди

Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня

7 червня, 14:43 • 132523 перегляди

Канада продовжила безмитний імпорт українських товарів до червня 2026 року

7 червня, 13:51 • 82051 перегляди

Перше за 28 років "золото" України: гімнастка Онофрійчук здобула перемогу на Євро в особистому багатоборстві

7 червня, 12:58 • 100894 перегляди

Не відповідають дійсності та домовленостям: в Україні спростували заяви рф щодо ситуції з обміном полонених та репатріації тіл

7 червня, 12:42 • 88219 перегляди

Подвійне вбиство українки та її маленької доньки у Бельгії: Сибіга доручив посольству тримати справу на особливому контролі

Ексклюзив
7 червня, 12:20 • 58688 перегляди

У Києві сталася штовханина з поліцією перед "КиївПрайд Парк": правоохоронці затримали противників акції

7 червня, 05:00 • 192993 перегляди

День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

Ексклюзив
6 червня, 18:07 • 115437 перегляди

Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.8м/с
61%
749мм
Популярнi новини

Жінка та двоє дітей загинули в ДТП на Одещині: поліція встановлює обставини аварії

8 червня, 21:25 • 13393 перегляди

Папа Римський підтримав встановлення спільної дати Великодня для всіх християн

8 червня, 22:41 • 15359 перегляди

Обстріли продовжуватимуться, поки Росію не вдасться примусити до миру

9 червня, 00:05 • 10952 перегляди

У Польщі можуть переглянути результати президентських виборів через підозри у фальсифікаціях

01:18 • 23121 перегляди

У Чебоксарах вибухи, в аеропортах рф обмеження: в росії заявили про атаку українських БпЛА

01:50 • 5918 перегляди
Публікації

Як захистити волосся влітку: поради трихолога
Ексклюзив

05:45 • 4960 перегляди

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

8 червня, 08:18 • 38175 перегляди

День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

7 червня, 05:00 • 192996 перегляди

В яблучко: чому голова АРМА Дума боїться реформи і атакує журналістів, а не схеми

6 червня, 14:47 • 178897 перегляди

Догляд за авто влітку: перевірка рідин, захист від спеки та типові помилки

6 червня, 14:30 • 175031 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Буданов Кирило Олексійович

Кароль Навроцький

Дональд Туск

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Kyiv

Сумська область

Дніпропетровська область

Реклама
УНН Lite

Серіал "Етуаль" від Prime Video закривають після одного сезону

7 червня, 11:27 • 86546 перегляди

Меган Маркл і принц Гаррі насолодилися подорожжю в Діснейленд з дітьми

7 червня, 10:33 • 110237 перегляди

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

6 червня, 17:00 • 178920 перегляди

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

6 червня, 10:26 • 152629 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 192097 перегляди
Актуальне

Твіттер

Безпілотний літальний апарат

Ту-95

MIM-104 Patriot

Мі-24

ЗСУ: ліквідовано майже тисячу окупантів, 4 танки та десятки артсистем за добу

Київ • УНН

 • 1626 перегляди

За минулу добу українські захисники ліквідували 970 російських військових, а також знищили 4 танки та 42 артсистеми. Найскладніша ситуація на фронті зараз спостерігається на Покровському та Лиманському напрямках.

ЗСУ: ліквідовано майже тисячу окупантів, 4 танки та десятки артсистем за добу

Втрати російських окупантів за минулу добу склали 970 військових, чотири танки та 42 артсистеми. Про це у вівторок, 9 червня повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 997120 (+970) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10915 (+4)
      • бойових броньованих машин ‒ 22759 (+11)
        • артилерійських систем ‒ 28934 (+42)
          • РСЗВ ‒ 1411 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1183 (0)
              • літаків ‒ 414 (0)
                • гелікоптерів ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 39818 (+167)
                    • крилаті ракети ‒ 3315 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51348 (+123)
                            • спеціальна техніка ‒ 3911 (0)

                              Дані уточнюються

                              Нагадаємо

                              Президент Володимир Зеленський заявив, що найскладніша ситуація зараз на Покровському та Лиманському напрямках. Сили оборони роблять все можливе, щоб стримати ворога та не дати йому просунутись.

                              ЗСУ відбили на Покровському напрямку понад 40 атак та знешкодили 157 окупантів – Генштаб09.06.25, 00:58 • 2676 переглядiв

                              Віта Зеленецька

                              Віта Зеленецька

                              Війна
                              Збройні сили України
                              Володимир Зеленський
                              Tesla
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              .
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              S&P 500
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              ,
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              Brent Oil
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              .
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              Gold
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              ,
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              Gas TTF
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              .
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9