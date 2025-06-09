ЗСУ: ліквідовано майже тисячу окупантів, 4 танки та десятки артсистем за добу

Втрати російських окупантів за минулу добу склали 970 військових, чотири танки та 42 артсистеми. Про це у вівторок, 9 червня повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 997120 (+970) осіб ліквідовано

танків ‒ 10915 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 22759 (+11)

артилерійських систем ‒ 28934 (+42)

РСЗВ ‒ 1411 (+1)

засоби ППО ‒ 1183 (0)

літаків ‒ 414 (0)

гелікоптерів ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 39818 (+167)

крилаті ракети ‒ 3315 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51348 (+123)

спеціальна техніка ‒ 3911 (0)

Дані уточнюються

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