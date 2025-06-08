Зеленський: Покровський і Лиманський напрямки - найгарячіші на фронті

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найгарячішими ділянками фронту станом на сьогодні Покровський і Лиманський напрямки. Він додав, що обговорив ситуацію вздовж кордону України в Сумській області та Харківській областях з головнокомандувачем ЗСУ генералом Олександром Сирським. Сили оборони роблять усе можливо, щоб не дати окупантам пересунути фронт, передає УНН.

На деяких ділянках ситуація дуже непроста, але все залежить від стійкості саме наших підрозділів. Я хочу подякувати кожному й кожній, хто забезпечує українську оборону. російські наміри не змінюються, і все залежить від наших Сил оборони та безпеки України – від наших воїнів, від кожного, хто допомагає державі - сказав Президент.

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Глава держави відзначив за поточний тиждень звитягу воїнів 68-ї окремої єгерської бригади та 72-ї окремої механізованої бригади. Він подякував військовим за результати на Покровському напрямку.

У районах проведення Курської операції особливо ефективні 33-й та 225-й штурмові полки. На Лиманському напрямку особлива вдячність нашим воїнам 66-ї окремої механізованої бригади. Дякую всім, хто б’ється заради України, хто працює заради нашої держави і заради наших людей - підсумував Зеленський.

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