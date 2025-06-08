Зеленський: Покровський і Лиманський напрямки - найгарячіші на фронті

$41.470.00
47.380.00
ukenru
США передали 20 тис. "протишахедних" ракет, призначених Україні, на Близький Схід - Зеленський
14:44 • 10257 перегляди

США передали 20 тис. "протишахедних" ракет, призначених Україні, на Близький Схід - Зеленський

7 червня, 15:01 • 52069 перегляди

Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня

7 червня, 14:43 • 112814 перегляди

Канада продовжила безмитний імпорт українських товарів до червня 2026 року

7 червня, 13:51 • 63944 перегляди

Перше за 28 років "золото" України: гімнастка Онофрійчук здобула перемогу на Євро в особистому багатоборстві

7 червня, 12:58 • 85177 перегляди

Не відповідають дійсності та домовленостям: в Україні спростували заяви рф щодо ситуції з обміном полонених та репатріації тіл

7 червня, 12:42 • 82215 перегляди

Подвійне вбиство українки та її маленької доньки у Бельгії: Сибіга доручив посольству тримати справу на особливому контролі

Ексклюзив
7 червня, 12:20 • 54655 перегляди

У Києві сталася штовханина з поліцією перед "КиївПрайд Парк": правоохоронці затримали противників акції

7 червня, 05:00 • 177691 перегляди

День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

Ексклюзив
6 червня, 18:07 • 114368 перегляди

Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації

6 червня, 17:00 • 171803 перегляди

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
1.9м/с
69%
747мм
Популярнi новини

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

8 червня, 08:18 • 22944 перегляди

Вбивство українки та її доньки в Бельгії: старший син зізнався у злочині

8 червня, 08:39 • 20041 перегляди

Після лютих погроз Кім Чен Іна північнокорейські інженери перевернули військовий корабель особливим методом

8 червня, 09:07 • 4444 перегляди

На Харківщині внаслідок ворожих атак загинули 6 місцевих жителів, 44 людини поранені

8 червня, 09:32 • 5336 перегляди

В Україну йде прохолода: спека спаде до +19+24 градусів - синоптик

12:17 • 8060 перегляди
Публікації

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

8 червня, 08:18 • 23089 перегляди

День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

7 червня, 05:00 • 177690 перегляди

В яблучко: чому голова АРМА Дума боїться реформи і атакує журналістів, а не схеми

6 червня, 14:47 • 165461 перегляди

Догляд за авто влітку: перевірка рідин, захист від спеки та типові помилки

6 червня, 14:30 • 162949 перегляди

Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою

6 червня, 13:27 • 207428 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Умєров Рустем Енверович

Стефанішина Ольга Віталіївна

Актуальні місця

Україна

Kyiv

Угорщина

Польща

Сполучені Штати Америки

Реклама
УНН Lite

Серіал "Етуаль" від Prime Video закривають після одного сезону

7 червня, 11:27 • 80085 перегляди

Меган Маркл і принц Гаррі насолодилися подорожжю в Діснейленд з дітьми

7 червня, 10:33 • 104188 перегляди

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

6 червня, 17:00 • 171802 перегляди

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

6 червня, 10:26 • 147641 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 187395 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

YouTube

Файненшл таймс

Instagram

Шахед-136

Зеленський: Покровський і Лиманський напрямки - найгарячіші на фронті

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що найскладніша ситуація зараз на Покровському та Лиманському напрямках. Сили оборони роблять все можливе, щоб стримати ворога та не дати йому просунутись.

Зеленський: Покровський і Лиманський напрямки - найгарячіші на фронті

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найгарячішими ділянками фронту станом на сьогодні Покровський і Лиманський напрямки. Він додав, що обговорив ситуацію вздовж кордону України в Сумській області та Харківській областях з головнокомандувачем ЗСУ генералом Олександром Сирським. Сили оборони роблять усе можливо, щоб не дати окупантам пересунути фронт, передає УНН.  

На деяких ділянках ситуація дуже непроста, але все залежить від стійкості саме наших підрозділів. Я хочу подякувати кожному й кожній, хто забезпечує українську оборону. російські наміри не змінюються, і все залежить від наших Сил оборони та безпеки України – від наших воїнів, від кожного, хто допомагає державі

- сказав Президент.

Деталі

Глава держави відзначив за поточний тиждень звитягу воїнів 68-ї окремої єгерської бригади та 72-ї окремої механізованої бригади. Він подякував військовим за результати на Покровському напрямку.

У районах проведення Курської операції особливо ефективні 33-й та 225-й штурмові полки. На Лиманському напрямку особлива вдячність нашим воїнам 66-ї окремої механізованої бригади. Дякую всім, хто б’ється заради України, хто працює заради нашої держави і заради наших людей

- підсумував Зеленський.

Зеленський пояснив, за яких умов рф дійсно може перемогти08.06.25, 20:13 • 820 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаПолітика
Збройні сили України
Сирський Олександр Станіславович
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9