Зеленский: Покровское и Лиманское направления - самые горячие на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что самыми горячими участками фронта по состоянию на сегодня являются Покровское и Лиманское направления. Он добавил, что обсудил ситуацию вдоль границы Украины в Сумской области и Харьковской областях с главнокомандующим ВСУ генералом Александром Сырским. Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать оккупантам передвинуть фронт, передает УНН.

На некоторых участках ситуация очень непростая, но все зависит от устойчивости именно наших подразделений. Я хочу поблагодарить каждого и каждую, кто обеспечивает украинскую оборону. российские намерения не меняются, и все зависит от наших Сил обороны и безопасности Украины – от наших воинов, от каждого, кто помогает государству - сказал Президент.

Детали

Глава государства отметил за текущую неделю победу воинов 68-й отдельной егерской бригады и 72-й отдельной механизированной бригады. Он поблагодарил военных за результаты на Покровском направлении.

В районах проведения Курской операции особенно эффективны 33-й и 225-й штурмовые полки. На Лиманском направлении особая благодарность нашим воинам 66-й отдельной механизированной бригады. Спасибо всем, кто сражается ради Украины, кто работает ради нашего государства и ради наших людей - подытожил Зеленский.

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