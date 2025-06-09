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ВСУ: ликвидировано почти тысячу оккупантов, 4 танка и десятки артсистем за сутки

Киев • УНН

 • 1090 просмотра

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 970 российских военных, а также уничтожили 4 танка и 42 артсистемы. Самая сложная ситуация на фронте сейчас наблюдается на Покровском и Лиманском направлениях.

ВСУ: ликвидировано почти тысячу оккупантов, 4 танка и десятки артсистем за сутки

Потери российских оккупантов за минувшие сутки составили 970 военных, четыре танка и 42 артсистемы. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 997120 (+970) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10915 (+4)
      • боевых бронированных машин ‒ 22759 (+11)
        • артиллерийских систем ‒ 28934 (+42)
          • РСЗО ‒ 1411 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1183 (0)
              • самолетов ‒ 414 (0)
                • вертолетов ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 39818 (+167)
                    • крылатые ракеты ‒ 3315 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51348 (+123)
                            • специальная техника ‒ 3911 (0)

                              Данные уточняются

                              Напомним

                              Президент Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация сейчас на Покровском и Лиманском направлениях. Силы обороны делают все возможное, чтобы сдержать врага и не дать ему продвинуться.

                              ВСУ отбили на Покровском направлении более 40 атак и обезвредили 157 оккупантов – Генштаб09.06.25, 00:58 • 2386 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Вооруженные силы Украины
                              Владимир Зеленский
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                              Gas TTF
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