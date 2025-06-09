ВСУ: ликвидировано почти тысячу оккупантов, 4 танка и десятки артсистем за сутки
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 970 российских военных, а также уничтожили 4 танка и 42 артсистемы. Самая сложная ситуация на фронте сейчас наблюдается на Покровском и Лиманском направлениях.
Потери российских оккупантов за минувшие сутки составили 970 военных, четыре танка и 42 артсистемы. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 997120 (+970) человек ликвидировано
- танков ‒ 10915 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 22759 (+11)
- артиллерийских систем ‒ 28934 (+42)
- РСЗО ‒ 1411 (+1)
- средства ПВО ‒ 1183 (0)
- самолетов ‒ 414 (0)
- вертолетов ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 39818 (+167)
- крылатые ракеты ‒ 3315 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51348 (+123)
- специальная техника ‒ 3911 (0)
Данные уточняются
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация сейчас на Покровском и Лиманском направлениях. Силы обороны делают все возможное, чтобы сдержать врага и не дать ему продвинуться.
ВСУ отбили на Покровском направлении более 40 атак и обезвредили 157 оккупантов – Генштаб09.06.25, 00:58 • 2386 просмотров