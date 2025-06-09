ВСУ: ликвидировано почти тысячу оккупантов, 4 танка и десятки артсистем за сутки

Потери российских оккупантов за минувшие сутки составили 970 военных, четыре танка и 42 артсистемы. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 997120 (+970) человек ликвидировано

танков ‒ 10915 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 22759 (+11)

артиллерийских систем ‒ 28934 (+42)

РСЗО ‒ 1411 (+1)

средства ПВО ‒ 1183 (0)

самолетов ‒ 414 (0)

вертолетов ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 39818 (+167)

крылатые ракеты ‒ 3315 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51348 (+123)

специальная техника ‒ 3911 (0)

Данные уточняются

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация сейчас на Покровском и Лиманском направлениях. Силы обороны делают все возможное, чтобы сдержать врага и не дать ему продвинуться.

ВСУ отбили на Покровском направлении более 40 атак и обезвредили 157 оккупантов – Генштаб