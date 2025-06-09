ВСУ отбили на Покровском направлении более 40 атак и обезвредили 157 оккупантов – Генштаб

С начала суток воскресенья, 8 июня, на российско-украинском фронте произошло 144 боевых столкновения. Армия рф осуществила 4246 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. На Покровском направлении украинские воины обезвредили 157 оккупантов. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечерний отчет Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) от 08.06.2025 года.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, на фронте зафиксировано 144 боестолкновения.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов, использовав 1 ракету и 91 КАБ. Кроме этого, враг применил 1252 дрона-камикадзе и осуществил 4246 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону наших защитников в районе Степовой Новоселовки и Загрызового, успеха не имел.

На Лиманском направлении в течение суток зафиксировано 15 боестолкновений вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина и в направлении Чернещины, Торского, Серебрянского.

На Северском направлении в течение дня враг совершил четыре штурма на позиции наших подразделений возле Григоровки, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано пять попыток оккупантов продвинуться вперед в направлении Белой Горы, Предтечино и в районе Курдюмовки.

На Торецком направлении наши защитники отбили девять атак неподалеку от Дачного, Дилиевки, Торецка и в сторону Яблоновки. Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении захватчики 41 раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Зверово, Удачное, Горехово, Андреевка и в направлении Мирного, Николаевки, Новосергеевки, Алексеевки. Силы обороны отбили 38 атак, еще три боевых столкновения продолжаются.

Только на этом направлении украинские воины обезвредили 157 оккупантов, из них 99 — безвозвратно. Уничтожено девять автомобилей, шесть мотоциклов, 12 БПЛА, четыре антенны связи и поврежден один мотоцикл оккупантов - говорится в отчете.

На Новопавловском направлении украинские подразделения сдерживают атаки оккупационных войск вблизи населенных пунктов Богатырь, Одрадное, Равнополь, Новоселка, Новополь Вольное Поле и в направлении Запорожья, Воскресенки и Шевченко. Сегодня на этом направлении произошло 19 боестолкновений, из которых шесть продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении силы обороны успешно остановили две попытки продвижения противника вблизи Малиновки. Бои не утихают до сих пор.

На Ореховском направлении наши защитники трижды останавливали продвижение вражеских войск в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг совершил две тщетные попытки наступления.

На Курском направлении украинские воины отбили 27 атак, два боевых столкновения еще продолжаются.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним

российские пропагандисты распространили фейк о наступлении на Днепропетровскую область и продвижении к границе Донецкой области. Генштаб ВСУ опроверг эту информацию.

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