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Оснований для эвакуации из Сум нет: ситуация на границе под контролем ВСУ - Григоров

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Власти Сумской области заявляют, что ситуация на границе напряженная, но контролируемая. Эвакуация из Сум не планируется, несмотря на распространение ложной информации.

Оснований для эвакуации из Сум нет: ситуация на границе под контролем ВСУ - Григоров

Ситуация на границе Сумской области напряженная, но находится под контролем Сил обороны и подразделений Вооруженных сил Украины. Оснований для эвакуации из Сум пока нет, несмотря на нагнетание настроений в соцсетях. Об этом заявил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, сообщает УНН со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

Детали

По его словам, в последнее время в медиа и телеграм-каналах ширятся эмоциональные заявления разных людей относительно ситуации с безопасностью в области.

Призываю ориентироваться исключительно на официальные источники. Областная власть находится в постоянной координации с военным командованием. Все решения принимаются вовремя и ответственно

- подчеркнул Григоров.

Он также добавил, что из приграничных районов, которые систематически обстреливаются оккупантами, продолжается эвакуация гражданского населения.

За последнюю неделю из районов области с напряженной ситуацией на более безопасные территории выехали почти 900 человек. К эвакуационным мероприятиям привлечены районные администрации, спасатели, полиция, волонтерские организации.

В области функционируют транзитные центры и пункты временного размещения – ресурсы для приема людей есть. Мы не недооцениваем угрозы. Но и не преувеличиваем. Военные действуют слаженно, держат рубежи и сдерживают попытки противника продвинуться вглубь области. Получаем запросы от подразделений, которые держат оборону на Сумском направлении, и обеспечиваем их необходимым

- пояснил Григоров.

Самые интенсивные боевые действия, по его данным, происходят на приграничье, в частности в Юнаковской и Хотинской громадах. Враг пытается расширить зону активных боевых действий, действует малыми группами, однако наши защитники не дают ему закрепиться.

В Сумской области объявили обязательную эвакуацию еще в 11 населенных пунктах31.05.25, 09:44 • 3534 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

Война
Сумская область
Вооруженные силы Украины
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