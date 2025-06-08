Оснований для эвакуации из Сум нет: ситуация на границе под контролем ВСУ - Григоров
Киев • УНН
Власти Сумской области заявляют, что ситуация на границе напряженная, но контролируемая. Эвакуация из Сум не планируется, несмотря на распространение ложной информации.
Ситуация на границе Сумской области напряженная, но находится под контролем Сил обороны и подразделений Вооруженных сил Украины. Оснований для эвакуации из Сум пока нет, несмотря на нагнетание настроений в соцсетях. Об этом заявил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, сообщает УНН со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
Детали
По его словам, в последнее время в медиа и телеграм-каналах ширятся эмоциональные заявления разных людей относительно ситуации с безопасностью в области.
Призываю ориентироваться исключительно на официальные источники. Областная власть находится в постоянной координации с военным командованием. Все решения принимаются вовремя и ответственно
Он также добавил, что из приграничных районов, которые систематически обстреливаются оккупантами, продолжается эвакуация гражданского населения.
За последнюю неделю из районов области с напряженной ситуацией на более безопасные территории выехали почти 900 человек. К эвакуационным мероприятиям привлечены районные администрации, спасатели, полиция, волонтерские организации.
В области функционируют транзитные центры и пункты временного размещения – ресурсы для приема людей есть. Мы не недооцениваем угрозы. Но и не преувеличиваем. Военные действуют слаженно, держат рубежи и сдерживают попытки противника продвинуться вглубь области. Получаем запросы от подразделений, которые держат оборону на Сумском направлении, и обеспечиваем их необходимым
Самые интенсивные боевые действия, по его данным, происходят на приграничье, в частности в Юнаковской и Хотинской громадах. Враг пытается расширить зону активных боевых действий, действует малыми группами, однако наши защитники не дают ему закрепиться.
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