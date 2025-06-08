Підстав для евакуації із Сум немає: ситуація на кордоні під контролем ЗСУ - Григоров
Київ • УНН
Влада Сумської області заявляє, що ситуація на кордоні напружена, але контрольована. Евакуація з Сум не планується, попри поширення неправдивої інформації.
Ситуація на кордоні Сумської області напружена, але під контролем Сил оборони та підрозділів Збройних сил України. Підстав для евакуації із Сум наразі немає попри нагнітання настроїв у соцмережах. Про це заявив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, повідомляє УНН з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
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За його словами, останнім часом у медіа та телеграм-каналах ширяться емоційні заяви різних людей щодо безпекової ситуації в області.
Закликаю орієнтуватися виключно на офіційні джерела. Обласна влада перебуває у постійній координації з військовим командуванням. Усі рішення приймаються вчасно й відповідально
Він також додав, що з прикордонних районів, які систематично обстрілюються окупантами, триває евакуація цивільного населення.
За останній тиждень з районів області з напруженою ситуацією на безпечніші території виїхали майже 900 людей. До евакуаційних заходів залучені районні адміністрації, рятувальники, поліція, волонтерські організації.
В області функціонують транзитні центри та пункти тимчасового розміщення – ресурси для прийому людей є. Ми не недооцінюємо загроз. Але й не перебільшуємо. Військові діють злагоджено, тримають рубежі та стримують спроби противника просунутися вглиб області. Отримуємо запити від підрозділів, які тримають оборону на Сумському напрямку, і забезпечуємо їх необхідним
Найінтенсивніші бойові дії, за його даними, відбуваються на прикордонні, зокрема в Юнаківській та Хотінській громадах. Ворог намагається розширити зону активних бойових дій, діє малими групами, однак наші захисники не дають йому закріпитися.
На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію ще в 11 населених пунктах31.05.25, 09:44 • 3534 перегляди