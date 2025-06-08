Підстав для евакуації із Сум немає: ситуація на кордоні під контролем ЗСУ - Григоров

Ситуація на кордоні Сумської області напружена, але під контролем Сил оборони та підрозділів Збройних сил України. Підстав для евакуації із Сум наразі немає попри нагнітання настроїв у соцмережах. Про це заявив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, повідомляє УНН з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

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За його словами, останнім часом у медіа та телеграм-каналах ширяться емоційні заяви різних людей щодо безпекової ситуації в області.

Закликаю орієнтуватися виключно на офіційні джерела. Обласна влада перебуває у постійній координації з військовим командуванням. Усі рішення приймаються вчасно й відповідально - наголосив Григоров.

Він також додав, що з прикордонних районів, які систематично обстрілюються окупантами, триває евакуація цивільного населення.

За останній тиждень з районів області з напруженою ситуацією на безпечніші території виїхали майже 900 людей. До евакуаційних заходів залучені районні адміністрації, рятувальники, поліція, волонтерські організації.

В області функціонують транзитні центри та пункти тимчасового розміщення – ресурси для прийому людей є. Ми не недооцінюємо загроз. Але й не перебільшуємо. Військові діють злагоджено, тримають рубежі та стримують спроби противника просунутися вглиб області. Отримуємо запити від підрозділів, які тримають оборону на Сумському напрямку, і забезпечуємо їх необхідним - пояснив Григоров.

Найінтенсивніші бойові дії, за його даними, відбуваються на прикордонні, зокрема в Юнаківській та Хотінській громадах. Ворог намагається розширити зону активних бойових дій, діє малими групами, однак наші захисники не дають йому закріпитися.

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