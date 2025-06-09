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ЗСУ відбили на Покровському напрямку понад 40 атак та знешкодили 157 окупантів – Генштаб

Київ • УНН

 • 574 перегляди

8 червня на фронті відбулося 144 боєзіткнення. На Покровському напрямку українські воїни знешкодили 157 окупантів, 99 з них безповоротно. Армія рф здійснила 4246 обстрілів.

ЗСУ відбили на Покровському напрямку понад 40 атак та знешкодили 157 окупантів – Генштаб

Від початку доби неділі, 8 червня, на російсько-українському фронті відбулося 144 бойові зіткнення. Армыя рф здыйснила 4246 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. На Покровському напрямку українські воїни знешкодили 157 окупантів. Про це інформує УНН з посиланням на вечірній звіт Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) від 08.06.2025 року.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00, на фронті зафіксовано 144 боєзіткнення.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, використавши 1 ракету та 91 КАБ. Крім цього, ворог застосував 1252 дрони-камікадзе та здійснив 4246 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- звітує Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону наших захисників в районі Степової Новоселівки та Загризового, успіху не мав.

На Лиманському напрямку протягом доби зафіксовано 15 боєзіткнень поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина та в напрямку Чернещини, Торського, Серебрянського.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив чотири штурми на позиції наших підрозділів біля Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять спроб окупантів просунутися вперед в напрямку Білої Гори, Предтечиного та в районі Курдюмівки.

На Торецькому напрямку наші оборонці відбили дев’ять атак неподалік Дачного, Диліївки, Торецька та в бік Яблунівки. Шість боєзіткнень триває досі.

На Покровському напрямку загарбники 41 раз намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Андріївка та в напрямку Мирного, Миколаївки, Новосергіївки, Олексіївки. Сили оборони відбили 38 атак, ще три бойових зіткнення тривають.

Лише на цьому напрямку українські воїни знешкодили 157 окупантів, з них 99 — безповоротно. Знищено дев’ять автомобілів, шість мотоциклів, 12 БпЛА, чотири антени зв’язку та пошкоджено один мотоцикл окупантів

- йдеться у звіті.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи стримують атаки окупаційних військ поблизу населених пунктів Багатир, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Новопіль Вільне Поле та в напрямку Запоріжжя, Воскресенки та Шевченко. Сьогодні на цьому напрямку відбулось 19 боєзіткнень, з яких шість тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку сили оборони успішно зупинили дві спроби просування противника поблизу Малинівки. Бої не вщухають дотепер.

На Оріхівському напрямку наші захисники тричі зупиняли просування ворожих військ в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби наступу.

На Курському напрямку українські воїни відбили 27 атак, два бойових зіткнення ще тривають.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо

російські пропагандисти поширили фейк про наступ на Дніпропетровську область та просування до кордону Донеччини. Генштаб ЗСУ спростував цю інформацію.

Підстав для евакуації із Сум немає: ситуація на кордоні під контролем ЗСУ - Григоров08.06.25, 17:20 • 2996 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Курськ
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Україна
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Запоріжжя
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