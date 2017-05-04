ЗМІ: РФ, Іран і Туреччина досягли консенсусу щодо зон деескалації в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Російська Федерація, Іран і Туреччина досягли консенсусу стосовно пунктів меморандуму про зони деескалації в Сирії. Про це з посиланням на джерело, близьке до переговорів, повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Країни-гаранти перемир'я в Сирії досягли консенсусу з пунктів меморандуму. Робота над документом завершується", - повідомило джерело.
Документ планується підписати 4 травня до пленарного засідання. Уряд Сирії підтримав створення подібних зон зі зниження напруженості і підтвердив прихильність режиму припинення вогню, пише видання.
Джерело також повідомило, що нова зустріч щодо Сирії в Астанинському форматі може пройти через місяць, на початку червня.
Нагадаємо, 3 травня пройшло засідання у рамках переговорів щодо Сирії в Астані.