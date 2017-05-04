СМИ: РФ, Иран и Турция достигли консенсуса по зонам деэскалации в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Российская Федерация, Иран и Турция достигли консенсуса в отношении пунктов меморандума о зонах деэскалации в Сирии. Об этом со ссылкой на источник, близкий к переговорам, сообщает ТАСС, передает УНН.
"Страны-гаранты перемирия в Сирии достигли консенсуса по пунктам меморандума. Работа над документом завершается", - сообщил источник.
Документ планируется подписать 4 мая до пленарного заседания. Правительство Сирии поддержало создание подобных зон по снижению напряженности и подтвердило приверженность режиму прекращения огня, пишет издание.
Источник также сообщил, что новая встреча по Сирии в Астанинском формате может пройти через месяц, в начале июня.
Напомним, 3 мая прошло заседание в рамках переговоров по Сирии в Астане.