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ЗМІ припускають, що зведення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі через Тарпана фінансувало "Россотрудничество"

ЗМІ припускають, що зведення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі через Тарпана фінансувало "Россотрудничество"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Кремлівська організація "Россотрудничество", на яку Україна наклала санкції за контрабанду, могла бути причетною до фінансування зведення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі через колишнього місцевого депутата Руслана Тарпана. Про це йдеться у матеріалі "УП. Історична правда", передає УНН.

Цитата

"Офіційно зараз він (пам'ятник - ред.) називається "Пам'ятник засновникам Одеси", неофіційно - "Пам'ятник Катерині і її коханцям". Монумент, що був встановлений у 1900-му році, нібито до 100-річчя міста (хоча історики наполегливо стверджують, що в Одеси 600-, а не 200-річна історія). Пережив демонтаж після встановлення у місті радянської влади та відновлення депутатом Русланом Тарпаном у 2007-му (хоча подейкують, що гроші на реставрацію пам'ятника були не власне Тарпана, а кремлівської організації "Россотрудничество", на яку Україна наклала санкції за контрабанду)", - йдеться у статті.

Петиція про знесення

На сайті Президента зареєстрована петиція про знесення пам'ятника Катерині II в центрі Одеси. Наразі вона зібрала вже понад 21 тис. підписів із необхідних (для розгляду президентом) 25 тис.

Зв'язок Тарпана та рф

Про те, що саме Руслан Тарпан був ініціатором встановлення пам'ятника Катерині в Одесі, розповіла раніше нардеп Соломія Бобровська.

За її словами, Тарпан “вже давно працює на російські інтереси”, а також є "колаборантом, який прямо і непрямо допомагав російським і проросійським силам в Україні руйнувати Україну зсередини: інформаційно, економічно, політично".

До теми

Згаданий Руслан Тарпан ніколи не спростовував своєї участі ключової у процесі зведення пам'ятника Катерині ІІ. Ба більше, виступав головним замовником робіт зі зведення монумента.

Відкрили пам'ятник у 2007 році, попри протести активістів, які виступали проти увічнення пам'яті російської імператриці в Одесі.

Пізніше, за тиждень після офіційного відкриття пам'ятника, на фасаді будинку на Катерининській площі з'явилися прикрашені вензелями ініціали РСТ (Руслан Серафимович Тарпан) та ЕІГ (Едуард Йосипович Гурвіц, тодішній мер). Згодом ініціали збили, але сліди від літер лишилися.

 

Нагадаємо

Руслан Тарпан, причетний до зведення пам'ятника Катерині, сьогодні розшукується українськими правоохоронцями та оголошений ще й у міждержавний розшук. Він є головним підозрюваним у кримінальному провадженні щодо розкрадання мільйонів бюджетних коштів на проекті "Глибоководний випуск".

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