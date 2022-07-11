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СМИ предполагают, что возведение памятника Екатерине II в Одессе через Тарпана финансировало "Россотрудничество"

СМИ предполагают, что возведение памятника Екатерине II в Одессе через Тарпана финансировало "Россотрудничество"

Киев • УНН

 • 277141 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Кремлевская организация "Россотрудничество", на которую Украина наложила санкции за контрабанду, могла быть причастна к финансированию возведения памятника Екатерине II в Одессе через бывшего местного депутата Руслана Тарпана. Об этом говорится в материале "УП. Историческая правда", передает УНН.

Цитата

"Официально сейчас он (памятник - ред.) называется "Памятник основателям Одессы", неофициально - "Памятник Екатерине и ее любовникам". Монумент, установленный в 1900-м году, якобы к 100-летию города (хотя историки настойчиво утверждают, что у Одессы 600-, а не 200-летняя история) Пережил демонтаж после установления в городе советской власти и восстановление депутатом Русланом Тарпаном в 2007-м (хотя говорят, что деньги на реставрацию памятника были не собственно Тарпана, а кремлевской организации "Россотрудничество", на которую Украина наложила санкции за контрабанду)", - говорится в статье.

Петиция о сносе

На сайте Президента зарегистрирована петиция о сносе памятника Екатерине II в центре Одессы. В настоящее время она собрала уже более 21 тыс. подписей из необходимых (для рассмотрения президентом) 25 тыс.

Связь Тарпана и рф

О том, что именно Руслан Тарпан был инициатором установления памятника Екатерине в Одессе, рассказала ранее нардеп Соломия Бобровская.

По ее словам, Тарпан “уже давно работает на российские интересы”, а также является "коллаборантом, который прямо и косвенно помогал российским и пророссийским силам в Украине разрушать Украину изнутри: информационно, экономически, политически".

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Упомянутый Руслан Тарпан никогда не опровергал своего ключевого участия в процессе возведения памятника Екатерине II. Более того, выступал главным заказчиком работ по возведению монумента.

Открыли памятник в 2007 году, несмотря на протесты активистов, выступавших против увековечения памяти российской императрицы в Одессе.

Позже, через неделю после официального открытия памятника, на фасаде дома на Екатерининской площади появились украшенные вензелями инициалы РСТ (Руслан Серафимович Тарпан) и ЭИГ (Эдуард Иосифович Гурвиц, тогдашний мэр). Впоследствии инициалы сбили, но следы от букв остались.

 

Напомним

Руслан Тарпан, причастный к возведению памятника Екатерине, сегодня разыскивается украинскими стражами порядка и объявлен еще и в межгосударственный розыск. Он является главным подозреваемым в уголовном производстве по хищению миллионов бюджетных средств на проекте "Глубоководный выпуск".

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