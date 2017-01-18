Зловмисник пограбував черкащанина, вдаривши його лопатою по голові
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 18 січня. УНН. Вчора, 17 січня, патрульні отримали повідомлення, що на вулиці Оборонній зловмисник вдарив лопатою по обличчю черкащанина та пограбував його. Про це повідомляє патрульна поліція Черкас, пише УНН-Центр.
Пісяля того нападник сів до автомобіля Mazda і зник у невідомому напрямку. Автомобіль по гарячих слідах зупинили неподалік від місця злочину.
При поверхневій перевірці, в машині 44-річного чоловіка, виявили речі потерпілого.
На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу. Грабіжника доставили до відділу поліції.
Як повідомляв УНН, поліція Вінниччини за декілька годин затримала підозрюваного у заподіянні смертельних ушкоджень 61-річного чоловіку.