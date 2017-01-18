Злоумышленник ограбил жителя Черкасс, ударив его лопатой по голове
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 18 января. УНН. Вчера, 17 января, патрульные получили сообщение, что на улице Оборонной злоумышленник ударил лопатой по лицу жителя Черкасс и ограбил его. Об этом сообщает патрульная полиция Черкасс, пишет УНН-Центр.
После этого нападающий сел в автомобиль Mazda и исчез в неизвестном направлении. Автомобиль по горячим следам остановили неподалеку от места преступления.
При поверхностной проверке, в машине 44-летнего мужчины, обнаружили вещи пострадавшего.
На место происшествия сразу вызвали следственно-оперативную группу. Грабителя доставили в отдел полиции.
Как сообщал УНН, полиция Винницкой области за несколько часов задержала подозреваемого в причинении смертельных повреждений 61-летнему мужчине.