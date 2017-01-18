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Злоумышленник ограбил жителя Черкасс, ударив его лопатой по голове

Злоумышленник ограбил жителя Черкасс, ударив его лопатой по голове

Киев • УНН

 • 8842 просмотра

Черкассы-Киев. 18 января. УНН. Вчера, 17 января, патрульные получили сообщение, что на улице Оборонной злоумышленник ударил лопатой по лицу жителя Черкасс и ограбил его. Об этом сообщает патрульная полиция Черкасс, пишет УНН-Центр.

После этого нападающий сел в автомобиль Mazda и исчез в неизвестном направлении. Автомобиль по горячим следам остановили неподалеку от места преступления.

При поверхностной проверке, в машине 44-летнего мужчины, обнаружили вещи пострадавшего.

На место происшествия сразу вызвали следственно-оперативную группу. Грабителя доставили в отдел полиции.

Как сообщал УНН, полиция Винницкой области за несколько часов задержала подозреваемого в причинении смертельных повреждений 61-летнему мужчине.

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