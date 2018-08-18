Злива у Львові: людей з затоплених автомобілів виносили на руках
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Внаслідок потужної зливи, яка пройшла у Львові напередодні ввечері, затопило щонайменше 11 вулиць міста. З підтоплених автомобілів рятувальники виносили людей на руках. Врятували щонайменше 130 людей, з яких 15 дітей, у тому числі із маршруток. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Львівській області.
Так, 17 серпня о 17:22 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що внаслідок інтенсивних опадів відбулося підтоплення низки вулиць Львова: Залізнична, Городоцька, Глибока, Героїв УПА, Богуна, Сахарова, Привокзальна, Дідушка, Кульпарківська, Торф’яна та Дудаєва. На місцях підтоплень працювали рятувальники, які здійснювали відкачування води.
Поблизу ринку "Привокзальний" рятувальники на руках винесли із підтоплених транспортних засобів 77 людей, з них 9 дітей. Фахівці ДСНС відбуксирували 9 маршрутних таксі та 12 легкових автомобілів. Окрім цього, рятувальники відчинили каналізаційні люки для спуску води з дорожнього полотна, та здійснювали регулювання руху транспортних засобів.
Напружена ситуація склалась на вулиці Сахарова. Внаслідок різкого підйому рівня води були заблоковані пасажири маршрутних транспортних засобів та легкових автомобілів. Підрозділами ДСНС в області були евакуйовані 53 осіб, з них 6 дітей.
Нагадаємо, Львовом пронеслася потужна злива, автомобілі "плавали" вулицями.