Ливень во Львове: людей с затопленных автомобилей выносили на руках

Так, 17 августа в 17:22 спасателям поступило сообщение о том, что в результате интенсивных осадков произошло подтопление ряда улиц Львова: Железнодорожная, Городецкая, Глубокая, Героев УПА, Богуна, Сахарова, Привокзальная, Дидушка, Кульпарковская, Торфяная и Дудаева. На местах подтоплений работали спасатели, которые осуществляли откачку воды.

Возле рынка "Привокзальный" спасатели на руках вынесли из подтопленных транспортных средств 77 человек, из них 9 детей. Специалисты ГСЧС отбуксировали 9 маршрутных такси и 12 легковых автомобилей. Кроме этого, спасатели открыли канализационные люки для спуска воды с дорожного полотна, и осуществляли регулирование движения транспортных средств.

Напряженная ситуация сложилась на улице Сахарова. Вследствие резкого подъема уровня воды были заблокированы пассажиры маршрутных транспортных средств и легковых автомобилей. Подразделениями ГСЧС в области были эвакуированы 53 человек, из них 6 детей.

Напомним, Львовом пронесся мощный ливень, автомобили "плавали" по улицам.