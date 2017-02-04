Житомирські патрульні виявили в квартирі двох дітей без нагляду, п’яних батьків та тіло чоловіка
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Житомирі патрульні, прибувши на виклик, виявили у квартирі двох п’яних батьків, дітей без нагляду та тіло мертвого дідуся у горі зі сміття. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Житомира.
Виклик надійшов від жінки, яка поскаржилась на те, що її чоловік систематично застосовує до неї силу. Прибувши до квартири, патрульні побачили гори сміття у помешканні, подружжя напідпитку, двох дітей без нагляду, а потім під час огляду приміщення, і тіло мертвого дідуся, яке лежало у купі сміття.
Як виявилось, померлий — це батько жінки, який помер напередодні вночі, труп свого дідуся спостерігали і діти років десяти.
Горе-матір вже позбавлена батьківських прав і може забирати дітей лише на кілька днів.
Нагадаємо, 3 лютого двомісячну дитину врятували від горе-матері на Хмельниччині. Немовля жило у жахливих умовах у “притоні”.