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Зеленський на зустрічі зі Стармером: План перемоги покликаний створити правильні умови, щоб завершити війну у справедливий спосіб

Київ • УНН

 • 14351 перегляди

Президент України Зеленський обговорив з прем'єром Британії Стармером деталі Плану перемоги. Лідери домовилися опрацювати план із союзниками та обговорили майбутню оборонну й фінансову допомогу.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером представив йому деталі Плану перемоги, лідери домовилися опрацювати його разом із союзниками, повідомили в Офісі Президента, передає УНН.

Деталі

Як вказали в ОП, Президент представив Кіру Стармеру деталі Плану перемоги – насамперед усе, що стосується військового посилення України.

"Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні представив йому деталі Плану перемоги. Ми домовилися опрацювати його разом із союзниками. План перемоги покликаний створити правильні умови, щоб завершити війну у справедливий спосіб. Це місток до другого Саміту миру. Україна може вести переговори лише із сильної позиції, – зазначив Зеленський у Telegram.

Глава держави, як повідомили в ОП, подякував за постійну оборонну підтримку з боку Великої Британії, зокрема далекобійною зброєю. Він також наголосив на необхідності отримати дозвіл на удари вглиб російської території.

Глава держави наголосив на тому, що для України важливо отримати запрошення на вступ до НАТО.

Окрім того, під час зустрічі обговорили майбутню оборонну та фінансову допомогу. Стармер запевнив, що Велика Британія і надалі зберігатиме лідерську роль у підтримці України.

"Дуже важливо, що ми можемо продемонструвати Україні нашу незмінну відданість і підтримку. Це така важлива боротьба для вас і для всіх нас", – наголосив він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорили "план перемоги".

Павло Башинський

Павло Башинський

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keir-starmerКейр Стармер
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