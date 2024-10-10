Зеленский на встрече со Стармером: План победы призван создать правильные условия, чтобы завершить войну справедливым способом
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский обсудил с премьером Британии Стармером детали Плана победы. Лидеры договорились проработать план с союзниками и обсудили будущую оборонную и финансовую помощь.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером представил ему детали Плана победы, лидеры договорились проработать его вместе с союзниками, сообщили в Офисе Президента, передает УНН.
Детали
Как указали в ОП, Президент представил Киру Стармеру детали Плана победы - прежде всего все, что касается военного усиления Украины.
"Во время встречи с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне представил ему детали Плана победы. Мы договорились проработать его вместе с союзниками. План победы призван создать правильные условия, чтобы завершить войну справедливым образом. Это мостик ко второму Саммиту мира. Украина может вести переговоры только с сильной позиции, - отметил Зеленский в Telegram.
Глава государства, как сообщили в ОП, поблагодарил за постоянную оборонную поддержку со стороны Великобритании, в частности дальнобойным оружием. Он также отметил необходимость получить разрешение на удары вглубь российской территории.
Глава государства отметил, что для Украины важно получить приглашение на вступление в НАТО.
Кроме того, во время встречи обсудили будущую оборонную и финансовую помощь. Стармер заверил, что Великобритания и в дальнейшем будет сохранять лидерскую роль в поддержке Украины.
"Очень важно, что мы можем продемонстрировать Украине нашу неизменную преданность и поддержку. Это такая важная борьба для вас и для всех нас", - подчеркнул он.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили "план победы".