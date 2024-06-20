Зеленський: працюємо з командою щодо постачання ще кількох систем ППО Patriot
Київ • УНН
Румунія вирішила передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot, зміцнивши обороноздатність України і підвищивши безпеку сусідніх країн, таких як Молдова, країни Балтії і сама Румунія, від російської агресії.
Президент України Володимир Зеленський подякував Румунії за рішення передати Україні систему ППО Patriot та наголосив, що продовжується робота щодо постачання ще кількох систем. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
"Дякую Румунії за рішення передати Patriot Україні. Це справді сильний крок. І як наслідок – буде більше безпеки в усьому нашому регіоні, для всіх наших сусідів. Для Молдови, для країн Балтії, для Румунії також. Ми зараз здатні перемогти імперські амбіції росії, і це поверне спокій та впевненість усій нашій Європі. Ми працюємо з командою щодо постачання ще кількох Patriot", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Румунія передасть Україні систему протиповітряної оборони Patriot.