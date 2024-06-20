Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Румынию за решение передать Украине систему о Patriot и подчеркнул, что продолжается работа по поставке еще нескольких систем. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

"Спасибо Румынии за решение передать Patriot Украине. Это действительно сильный шаг. И как следствие - будет больше безопасности во всем нашем регионе, для всех наших соседей. Для Молдовы, для стран Балтии, для Румынии также. Мы сейчас способны одержать победу над имперскими амбициями россии, и это вернет спокойствие и уверенность всей нашей Европе. Мы работаем с командой по поставкам еще нескольких Patriot", - сказал Зеленский.

Напомним

Румыния передаст Украине систему противовоздушной обороны Patriot.