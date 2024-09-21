Зеленський на зустрічі з Байденом підштовхуватиме до запрошення в НАТО та гарантій щодо зброї - Bloomberg
Київ • УНН
Президент України Зеленський на зустрічі з Байденом 26 вересня представить план перемоги. Він включає запрошення в НАТО, гарантії поставок зброї, шлях до ЄС та економічні домовленості.
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі 26 вересня підштовхуватиме президента США Джо Байдена надати офіційне запрошення приєднатися до НАТО, а також взяти на себе зобов’язання щодо постійних поставок передової зброї в межах "плану перемоги". Про це повідомляє видання Bloomberg, пише УНН.
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"Володимир Зеленський підштовхуватиме президента США Джо Байдена надати офіційне запрошення приєднатися до НАТО та взяти на себе зобов’язання щодо постійних поставок передової зброї в межах плану перемоги Президента України щодо припинення війни з росією", - пише видання.
Видання зазначає, що Зеленський на зустрічі 26 вересня представить Байдену план, який також вимагає чіткого шляху до членства в Європейському Союзі, а також інших економічних і безпекових домовленостей.
"Український лідер назвав цей план планом того, як змусити президента росії володимира путіна шукати миру. Київ також стурбований тим, що припинення вогню без таких гарантій дасть росії можливість завдати новий удар після переозброєння", - додає видання.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже повністю підготовлений план перемоги - усі пункти, усі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до плану. Найголовніше тепер - рішучість реалізувати.
Зеленський повідомляв, що план перемоги України містить 4 основних пункти і один післявоєнний. Ідеться про безпеку, геополітичне місце України, сильну військову підтримку, економічну підтримку.
Також Зеленський заявляв, що план перемоги буде обговорювати з президентом США Джо Байденом, адже рішення щодо плану залежить саме від нього. Весь план розрахований на швидкі рішення партнерів, які повинні статися, починаючи з жовтня по грудень, і не затягувати цей процес.
У четвер, 26 вересня, президент США Джо Байден зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Також Зеленський планує зустрітися із кандидатами у президенти США Дональдом Трампом та Камалою Гарріс.