Зеленский на встрече с Байденом будет подталкивать к приглашению в НАТО и гарантиям по оружию - Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи 26 сентября будет подталкивать президента США Джо Байдена предоставить официальное приглашение присоединиться к НАТО, а также взять на себя обязательства по постоянным поставкам передового оружия в рамках "плана победы". Об этом сообщает издание Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Владимир Зеленский будет подталкивать президента США Джо Байдена предоставить официальное приглашение присоединиться к НАТО и взять на себя обязательства по постоянным поставкам передового оружия в рамках плана победы Президента Украины о прекращении войны с россией", - пишет издание.

Издание отмечает, что Зеленский на встрече 26 сентября представит Байдену план, который также требует четкого пути к членству в Европейском Союзе, а также других экономических договоренностей и договоренностей по безопасности.

"Украинский лидер назвал этот план планом того, как заставить президента россии владимира путина искать мира. Киев также обеспокоен тем, что прекращение огня без таких гарантий даст россии возможность нанести новый удар после перевооружения", - добавляет издание.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже полностью подготовлен план победы - все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями к плану. Самое главное теперь - решимость реализовать.

Зеленский сообщал, что план победы Украины содержит 4 основных пункта и один послевоенный. Речь идет о безопасности, геополитическом месте Украины, сильной военной поддержке, экономической поддержке.

Также Зеленский заявлял, что план победы будет обсуждать с президентом США Джо Байденом, ведь решение по плану зависит именно от него. Весь план рассчитан на быстрые решения партнеров, которые должны произойти, начиная с октября по декабрь, и не затягивать этот процесс.

В четверг, 26 сентября, президент США Джо Байден встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Также Зеленский планирует встретиться с кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис.